Sassuolo-Inter, caccia alla svolta. Per Conte due buone notizie

Antonio Conte Inter

Antonio Conte tenta di dare una svolta alla stagione della sua Inter, domani pomeriggio attesa alla difficile partita in casa del Sassuolo

RECUPERI – Come riportato da “SportMediaset”, giungono due buone notizie per Antonio Conte in vista di Sassuolo-Inter. Si tratta del recupero di Marcelo Brozovic e Stefano Sensi. Il croato è tornato negativo al Covid. L’italiano invece già si è visto in campo per una decina di minuti in Champions League contro il Real Madrid. Entrambi dovrebbero partire dalla panchina domani pomeriggio al Mapei Stadium, dove si cerca una vittoria per cercare di dare una svolta alla stagione.

Fonte: SportMediaset.it