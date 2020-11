Zhang oggi deve confermare la fiducia a Conte (e Marotta). Poi tocca all’Inter

Steven Zhang presidente Inter

Zhang è il protagonista più atteso del “venerdì nero” interista. Alla vigilia di Sassuolo-Inter le priorità in casa nerazzurra sono altre, ma le parole del Presidente dovranno andare anche in quella direzione. Conte e Marotta restano al centro del progetto

PAROLA AL PRESIDENTE – C’è attesa in casa Inter nella giornata dell’Assemblea dei Soci. Chi si aspetta immediati ribaltoni interni probabilmente rimarrà deluso. Nelle prossime ore il Presidente Steven Zhang parlerà, a completamento del comunicato stampa previsto per l’occasione, e sarà l’occasione giusta per fare un po’ di chiarezza sulla situazione nerazzurra. Il focus principale, ovviamente, sarà per il lato finanziario. I risultati dell’ultimo bilancio, in perdita rispetto alle previsioni ma solo ed esclusivamente a causa del Coronavirus, verranno semplicemente ufficializzati. L’argomento è già stato trattato tanto a Nanchino quanto a Milano e non desta troppe preoccupazioni, soprattutto appena verranno annunciati i nuovi sponsor internzionali.

FIDUCIA MEDIATICA – Inoltre, da Zhang ci si può aspettare qualche riferimento al lato sportivo. Alla vigilia di Sassuolo-Inter non parlerà Antonio Conte, bensì il numero uno della società. Non è da escludere che Zhang confermi – anche mediaticamente – la totale fiducia della proprietà Suning nell’allenatore. E di conseguenza nel progetto sportivo di cui l’Amministratore Delegato (Sport) Beppe Marotta è responsabile. Un gesto non scontato ma utile in questo periodo per rimettere ordine in casa nerazzurra, tanto all’interno quanto all’esterno. Poi toccherà all’Inter di Conte (e Marotta) dimostrare in campo di meritare e la fiducia della famiglia Zhang. Il Black Friday interista è appena iniziato, sperando sia meno nero del previsto (vedi editoriale).