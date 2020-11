Vidal “costretto” a essere titolare in Sassuolo-Inter: chi gli affianca Conte?

Condividi questo articolo

Vidal

Vidal ha tanto da farsi perdonare. Da compagni e tifosi, ma anche e soprattutto da Conte. In Sassuolo-Inter avrà quasi sicuramente la chance per farlo, ma in che posizione? Tante le opzioni possibili

FAKE TURNOVER – Salvo clamorosi ribaltoni, che significherebbero “punizione extra”, Arturo Vidal sarà titolare anche domani. Il centrocampista cileno, su cui la società ha deciso di intervenire dopo l’espulsione in Inter-Real Madrid (vedi articolo), è una delle poche certezze nerazzurre. Purtroppo non dal punto di vista delle prestazioni, al momento. Ma c’entra la titolarità in campionato nella prossima partita. Vidal in Sassuolo-Inter avrà l’occasione per rifarsi dopo l’espulsione in campo internazionale. I motivi sono banali. Avendo già riposato per oltre un’ora mercoledì sera e dovendo saltare per squalifica il prossimo impegno infrasettimanale (Borussia Monchengladbach-Inter di martedì, ndr), Antonio Conte non può che schierarlo dal 1′ in campionato.

VECCHIO RUOLO – Al momento resta da capire con chi. In che ruolo. E soprattutto con che modulo, vista l’ipotesi difesa a quattro (vedi focus). Il recupero di Stefano Sensi e il rientro di Marcelo Brozovic dopo la positività al Coronavirus non rappresentano garanzie di titolarità, oggi. Entrambi dovrebbero iniziare in panchina ed entrare a partita in corso, stando alle ultime da Appiano Gentile. Possibile che a rifiatare però sia uno tra Nicolò Barella e Roberto Gagliardini, che torneranno a far coppia in Champions League. Ecco perché, in sostituzione, si candidano da “trequartisti” Radja Nainggolan e Christian Eriksen, elementi di rottura con il calcio espresso dall’Inter di Conte finora. In questo caso Vidal tornerebbe basso davanti alla difesa. Chissà che non possa essere la mossa per sorprendere l’ottimo Sassuolo di Roberto De Zerbi, senza stravolgimenti.