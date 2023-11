Salisburgo-Inter, Inzaghi opta per il turnover. Fuori due titolari – Sky

L’Inter di Simone Inzaghi è ospite del Salisburgo. Gara delicatissima per il primato europeo: il tecnico valuta dei cambi nella formazione titolare. Tante novità secondo Sky Sport.

ROTAZIONE – A poche ore dalla sfida di Champions League contro il Salisburgo, l’Inter di Simone Inzaghi sta definendo gli ultimi dettagli per la formazione ufficiale. Secondo quanto raccolto da Andrea Paventi di Sky Sport, l’Inter scenderà in campo con tante rotazioni. Inzaghi opta per Yann Bisseck in difesa, al posto di un acciaccato Denzel Dumfries ci sarà Matteo Darmian. A centrocampo, spazio per Davide Frattesi che fa riposare Nicolò Barella. Sull’altra fascia invece, altra maglia da titolare per Carlos Augusto, spiega Sky Sport. In attacco invece, fuori Lautaro Martinez con Alexis Sanchez a fare coppia con Marcus Thuram. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Salisburgo-Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.