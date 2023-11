Arnautovic: «Salisburgo-Inter? Ci sta che faccia il mio primo gol!»

Arnautovic si chiama il primo gol con l’Inter stasera a Salisburgo. L’attaccante austriaco, che torna a disposizione proprio nel suo Paese dopo l’infortunio del 24 settembre, a Inter TV mostra tanta convinzione.

DI RITORNO – Per Marko Arnautovic non c’è solo il rientro a disposizione in Salisburgo-Inter, ma una partita nel suo Paese: «Sono contento che sono tornato qua a casa. Non è una cosa difficile: c’è lo stadio, il campo, i tifosi e l’atmosfera, ma sono qui con questi ragazzi e cercheremo di vincere la partita. Loro sono una squadra molto giovane e molto forte, corrono tanto e vanno sul campo uno contro uno. Però noi dobbiamo cercare di fare il nostro, giocare al meglio e vincere la partita. Io, se entro, cerco ovviamente di fare il mio meglio. Cosa conta per me? Fare gol, però per adesso è poco. Ci sta che faccia un gol, il mio primo».