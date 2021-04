Nandez in dubbio contro l’Inter, Zappa pronto a sostituirlo

Nandez potrebbe non giocare da titolare contro l’Inter, domenica a ora di pranzo. Il centrocampista non è ancora al massimo della condizione, motivo per cui Semplici potrebbe puntare su Zappa.

DUBBIO – Nandez potrebbe non essere a disposizione di Leonardo Semplici, o almeno per una maglia da titolare. Il centrocampista uruguaiano nell’ultima sfida di campionato contro il Verona ha rimediato una botta alla coscia destra. Nessuna lesione quindi niente di grave, ma in allenamento non ha avuto ancora modo di allenarsi con il resto del gruppo. Molto dipenderà dagli ultimi allenamenti, in ogni caso pronto il giovane Zappa, che prenderebbe il suo posto nel ruolo di esterno destro nel 3-5-2