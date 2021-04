Inter-Cagliari, Vicario prende il posto di Cragno. In difesa out Ceppitelli

Inter-Cagliari, Semplici senza Cragno, dovrà puntare su Guglielmo Vicario, alla sua prima stagione in Serie A e con qualche presenza in Coppa Italia. In difesa invece out ancora Ceppitelli.

GLI OSPITI – Inter-Cagliari, Leonardo Semplici non avrà a disposizione il portiere titolare Alessio Cragno, assente per Covid-19. Per questo motivo il tecnico dovrà puntare sul portiere ventiquattrenne, Guglielmo Vicario, alla sua prima stagione in Serie A. Fin qui Vicario ha indossato la maglia da titolare soltanto in Coppa Italia, contro Cremonese, Verona, Atalanta. Subendo quattro gol in totale. In difesa invece non ci sarà ancora Luca Ceppitelli, alle prese con alcuni problemi muscolari. Sarà ancora difesa a tre con gli stessi visti in campo contro l’Hellas Verona: Rugani, Klavan e l’ex nerazzurro Diego Godin. Proprio l’uruguaiano incontrerà la squadra che lo ha portato in Italia, dopo l’esperienza in Spagna al Villareal e all’Atletico Madrid.