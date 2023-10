Moviola Inter-Roma: Maresca si perde un’espulsione, gol buono

Inter-Roma ha avuto Maresca come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la decima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ROMA, PRIMO TEMPO – Fabio Maresca voto 5. Come troppo spesso gli succede vuole prendersi la scena della partita e finisce per far innervosire entrambe le squadre. Al 13’ Evan N’Dicka e Marcus Thuram a contatto al limite, arriva un corner con proteste che portano al giallo di Gianluca Mancini. Il primo di sette gialli (più l’allenatore ospite Salvatore Foti) arriva per Benjamin Pavard, che azzarda una rovesciata e colpisce Edoardo Bove. A un minuto dal 45’ non c’è nulla fra Nicola Zalewski e Denzel Dumfries, prima dell’angolo per l’Inter (giusto) discussione in area con Bryan Cristante e Lautaro Martinez richiamati. Le tante proteste e interruzioni portano a tre minuti di recupero.

MOVIOLA INTER-ROMA, SECONDO TEMPO – Si ricomincia coi gialli in rapida successione: N’Dicka su Thuram, Leandro Paredes da dietro su Lautaro Martinez. Proprio Paredes, al 55’, dopo un recupero buono di Thuram su Bove fa fallo da dietro al limite sul francese: sarebbe secondo giallo, perché interrompe un’azione d’attacco, invece Maresca non fischia nemmeno fallo. E poi lo dà a Dumfries su Paredes qualche secondo dopo, facendo infuriare tutti. Subito dopo ammonizione (corretta) a Hakan Calhanoglu per un intervento in scivolata su Bove. Cartellino anche per Alessandro Bastoni, saltato da Stephan El Shaarawy con punizione dal limite per la Roma. Una gomitata (non dura, altrimenti sarebbe stato da rosso) costa il cartellino pure a Cristante, fallo su Calhanoglu. Corretta la posizione di Federico Dimarco sul gran lancio di Kristjan Asllani, poi cross e Thuram segna il gol partita. Si chiude dopo cinque minuti di recupero.