Morte Bellugi, lutto al braccio in occasione di Milan-Inter di domani

Bellugi è scomparso oggi, all’età di settantuno anni. In occasione del derby Milan-Inter di domani i nerazzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio, per ricordare l’ex difensore.

IL RICORDO – In occasione di Milan-Inter ci sarà un doppio ricordo per una grande persona, Mauro Bellugi. Prima della partita sarà osservato un minuto di silenzio, e i nerazzurri indosseranno il lutto al braccio. Bellugi, scomparso a settantuno anni oggi dopo le complicazioni per il Coronavirus, è stato una colonna della squadra che ha vinto la Serie A 1970-1971. Ha collezionato centoquaranta presenze dal 1970 al 1974, con un gol in Coppa dei Campioni contro il Borussia Monchengladbach.