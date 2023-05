Milan-Inter, Krunic su Bastoni da secondo giallo e rigore: la moviola – TS

In Milan-Inter Manzano annulla il rigore su Lautaro ma dimentica di fischiarne uno su Bastoni, abbattuto da Krunic con un pugno. Di seguito la moviola di Tuttosport.

MOVIOLA – L’arbitraggio di Milan-Inter ha lasciato parecchi dubbi al termine della gara. Gil Manzano, l’arbitro della semifinale d’andata di Champions League, secondo Tuttosport, ha scelto di giudicare scorretti solo i falli veri e propri, lasciando correre, invece, sui contatti più deboli. Come si legge sull’edizione odierna del quotidiano sportivo, il giudice di gara avrebbe fatto bene a togliere il rigore, inizialmente assegnato per un contatto in area di Kjaer su Lautaro Martinez, dopo il richiamo del VAR. Corretto anche, inoltre, non ammonire l’attaccante dell’Inter per simulazione. Nel secondo tempo, invece, Gil Manzano si è fatto sfuggire la situazione di mano. Krunic, infatti, sarebbe potuto essere espulso, ricevendo il secondo giallo per il pugno al costato di Alessandro Bastoni. Di conseguenza, all’Inter sarebbe dovuto essere assegnato un calcio di rigore. Per Tuttosport il secondo cartellino giallo e il rigore potevano starci.

Fonte: Tuttosport