Maresca arbitro di Udinese-Inter: una striscia vincente nei precedenti

Photo 172027291

Maresca sarà l’arbitro di Udinese-Inter, partita della diciannovesima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Napoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match di Udine.



I PRECEDENTI – Udinese-Inter sarà la nona partita per Fabio Maresca come arbitro dei nerazzurri. L’esordio non è lontanissimo: 7 ottobre 2018, anche lì in trasferta, con una vittoria per 1-2 sul campo della SPAL. Poi sono arrivati due KO consecutivi, entrambi esterni e chiudendo in dieci uomini: l’11 novembre 2018 4-1 per l’Atalanta, con doppio giallo allo scadere a Marcelo Brozovic, e il 27 gennaio 2019 1-0 per il Torino, con espulsione diretta per Matteo Politano per proteste. Quest’ultima situazione, notoriamente, la concede pochissimo. Tuttavia il bilancio è positivo: quelle appena citate sono le uniche sconfitte, per il resto sei vittorie.

STRISCIA POSITIVA – Le ultime cinque arbitrate da Maresca, prima di Udinese-Inter, sono tutte vittorie. Si parte con l’1-2 in casa del Cagliari dell’1 settembre 2019, nella seconda giornata della scorsa Serie A, con il vantaggio di Lautaro Martinez convalidato dopo lungo consulto al VAR (in diretta era stato dato fuorigioco, che non c’era) e un rigore a favore per un netto fallo ai danni di Stefano Sensi da parte di Fabio Pisacane. Poi, ventiquattro giorni dopo, 1-0 ai danni della Lazio al Meazza. La “vendetta” contro il Torino si consuma il 23 novembre dello stesso anno, con uno 0-3 senza discussioni. Due su due nel 2020: si ricorda il derby della grande rimonta, da 0-2 a 4-2 sul Milan, del 9 febbraio. Ribaltone anche nell’ultima apparizione di Maresca come arbitro, l’1-2 di Parma del 28 giugno.