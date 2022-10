Lukaku spinge ma Inter cauta: convocato sì ma titolare no! Le tappe − CdS

Lukaku si avvicina gradualmente al suo rientro in campo. Oggi atteso il rientro in gruppo con possibile convocazione per il match con la Fiorentina. Per rivederlo però sul manto verde bisogna aspettare. Inter cauta

TAPPE RIENTRO − Romelu Lukaku scalpita per ritornare in campo. Oggi rientrerà dopo quasi due mesi ad allenarsi con l’intero gruppo squadra. L’infortunio ai flessori della coscia sinistra è stato gestito dall’Inter con enorme e maniacale attenzione. Dopo una giornata di lavoro personalizzato tra pesi, esercizi atletici ed elastici, oggi è il giorno per riaverlo quantomeno a disposizione. L’Inter, sempre in nome della massima cautela, gli risparmierà qualcosa. In vista della trasferta a Firenze contro la Fiorentina, il belga spinge per la convocazione. Possibile che Inzaghi possa essere convinto. Sarebbe importante anche fargli riassaporare il clima partita e stadio smarrito temporaneamente. Convocato sì ma titolare no. Sia contro la Fiorentina che contro il Viktoria Plzen in Champions League. I due allenamenti e mezzo (oggi, rifinitura domani e ultimi dettagli sabato) non possono essere sufficienti. Le tappe sono decise: Lukaku dal 1′ contro Juventus e Atalanta ad inizio novembre.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno