Calhanoglu incanta e l’Inter attende Brozovic: idea Inzaghi solo una − CdS

Calhanoglu ha svoltato la stagione dell’Inter e anche la sua. Il turco, da quando è stato posizionato nel ruolo di vice Brozovic, ha portato ai nerazzurri tre vittorie e un pareggio. Idea Inzaghi

SVOLTA − È un’Inter totalmente ritrovata quella delle ultime settimane. E tanto lo deve anche al suo nuovo ‘e non inedito’ regista: Hakan Calhanoglu. Il turco, dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic, è stato collocato da Simone Inzaghi in cabina di regia preferendolo al talentuoso ma ancora acerbo Kristjan Asllani. Il risultato: quattro partite contro Barcellona (andata e ritorno), Sassuolo e Salernitana, tre vittorie e un pareggio. Calhanoglu ha svoltato se stesso e la stagione dell’Inter. Ma in casa nerazzurra, si attende comunque il recupero di Marcelo Brozovic. Giocatore fondamentale per dare equilibrio e manovra al gioco di Inzaghi. L’idea del tecnico è soltanto una: Calhanoglu in campo con il croato, coadiuvati dall’assistenza tutto campo di Nicolò Barella. In pratica, Inzaghi attende il recupero al 100% del suo trio di centrocampo tipo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno