Fiorentina-Inter, Inzaghi alle prese con 3 ballottaggi! Attacco deciso − CdS

È già anti vigilia di Fiorentina-Inter. Sfida importante al Franchi con i nerazzurri a caccia del tris di vittorie in campionato. Inzaghi ha qualche dubbio da sciogliere tra difesa e fasce

ULTIME − Fiorentina-Inter sarà una delle partite più interessanti dell’undicesimo turno di Serie A. I nerazzurri sono a caccia del quinto risultato utile consecutivo tra campionato e Champions League e della terza vittoria di fila in Italia dopo Sassuolo e Salernitana. Avversario tosto. Simone Inzaghi ha qualche dubbio di formazione da sciogliere tra oggi e domani. In difesa è bagarre tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi con il primo titolare sia a Barcellona che domenica con la Salernitana. Nelle fasce scalpitano Robin Gosens e Matteo Darmian per giocare al posto di Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Nessun dubbio invece in attacco: si va ancora con la coppia Lautaro Martinez-Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno