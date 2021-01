Young: Â«Dobbiamo concentrarci sui tre punti! Inter, vincere di squadraÂ»

Young: «Dobbiamo concentrarci sui tre punti! Inter, vincere di squadra»

Ashley Young Inter

Young sarà titolare di Udinese-Inter, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A (vedi formazioni). Il giocatore, intervistato da Inter TV, ha spiegato cosa ci sia da fare nell’ultimo impegno del girone d’andata.

VINCERE ANCORA – Ashley Young presenta Udinese-Inter su Inter TV: «Ovviamente stiamo cercando di costruire sulla vittoria contro la Juventus, che è buona, ma dobbiamo pensare a oggi. Sarà molto importante, dobbiamo conquistare i tre punti. Insidie contro l’Udinese? Loro sono una squadra che lotta per evitare la retrocessione e sono forti. Dobbiamo essere pronti, vogliamo i tre punti e pensiamo a fare la nostra partita. Girone d’andata? Crediamo in noi stessi come squadra. Dobbiamo andare avanti così per vincere tutti assieme: oggi l’obiettivo è conquistare i tre punti e di squadra, dobbiamo concentrarci su questo».