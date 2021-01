Samir: Â«Lukaku e Lautaro Martnez forti ma non saranno soli! Una provaÂ»

Samir: «Lukaku e Lautaro Martnez forti ma non saranno soli! Una prova»

Samir Udinese-Parma

Samir, difensore dell’Udinese, prima della sfida con l’Inter ai microfoni di “Sky” ha parlato della difficoltà di affrontare due giocatori come Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

INTER FORTE – Samir prima di Udinese-Inter oggi in campo alle 18, su Sky ha parlato degli avversari ma non solo: «Come si ferma l’Inter? Lukaku e Lautaro Martinez sono due grandi giocatori. Lavoriamo tantissimo non solo per affrontare loro ma per tutti. Sarà una bella prova per la squadra. Faremo del nostro meglio per assicurarci che non possano farci male».