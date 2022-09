Paro: «L’Inter giocava col portiere. Risultato corretto? Meritavamo un gol»

Matteo Paro si è concentrato sulla gara tra Inter e Torino nel post partita. Allenatore soddisfatto per la prestazione dei granata ma ha un rammarico ce l’ha

CRESCERE − Paro analizza la gara su Torino Channel: «Interpretata e giocata bene la partita, l‘Inter giocava molto col portiere noi invece in avanti con personalità e idee chiare giuste. Con queste squadre bisogna però far gol perché sei sempre a rischio. I ragazzi sono stati super applicati, potevamo gestire meglio certe situazioni ma contro queste squadre è sempre molto complicato. Devono essere soddisfatti. Risultato corretto? Un gol credo ce lo meritassimo. Abbiamo creato tanto. Come a Bergamo abbiamo imposto il nostro gioco. Abbiamo concesso veramente poco per cui sicuramente dovrà essere uno stimolo per crescere».