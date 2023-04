Mkhitaryan: «Inter, non facile capire cosa succede. Stare uniti»

Mkhitaryan ha sulla coscienza l’errore pesante sullo 0-0 in Inter-Fiorentina. Il centrocampista armeno, intervistato da Rai Sport, non riesce a capire come siano arrivate così tante sconfitte in Serie A.

MOMENTO NO – Henrikh Mkhitaryan è molto abbattuto dopo Inter-Fiorentina: «Non è facile capire che cosa succede. Secondo me ci manca qualcosa, ci manca un po’ di tranquillità e serenità per giocare e per segnare. Stiamo creando tante occasioni, possiamo fare tanti gol però sbagliamo davanti alla porta. Adesso dobbiamo stare uniti tutti insieme, non dobbiamo guardare cosa scrivono sulla stampa o i tifosi perché può creare problemi. Dobbiamo stare uniti».