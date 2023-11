Marotta: «L’Inter può affrontare ogni ostacolo! Fieri di Inzaghi»

Alle ore 21:00 l’Inter scenderà sul campo del Salisburgo per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Così si esprime Giuseppe Marotta in merito alla sfida e al percorso di Simone Inzaghi.

OTTIMISTA – Mancano pochi minuti all’inizio di Salisburgo-Inter. Sul ritorno della sfida in Austria Giuseppe Marotta afferma su Sky Sport 24: «Sicuramente i numeri aiutano a fare un’analisi attenta. Questo gruppo ha acquisito la consapevolezza per poter affrontare qualsiasi tipo di ostacolo con grande determinazione. Credo che questa sia la nota più positiva, l’esperienza vissuta ha fatto sì che diventassero più forti. Quindi in questo senso siamo ottimisti. Qualificazione in anticipo? Da una parte i grandi club devono essere abituati a gestire impegni in contemporanea. Dall’altra sicuramente il vantaggio c’è perché significa mettere l’allenatore in condizione di avere una programmazione più tranquilla. E anche i giocatori possono risparmiare le energie psico-fisiche. Però bisogna anche onorare qualsiasi tipo di competizione. Oggi è un incontro importante, sappiamo che il Salisburgo è un avversario molto difficile. Non è detto che vinceremo, ma serve mettere tutto per farcela. Noi siamo molto contenti e abbiamo notato la crescita di Inzaghi. Quando un allenatore è bravo ed è anche accompagnato dall’esperienza e dalla competenza si tocca il massimo. Inzaghi sta acquisendo mentalità vincente e ha un esperienza importante a livello europeo. Va considerato ancora nella fascia dei giovani allenatori quindi ha ancora dei margini di miglioramento. Ma è davvero un bravissimo allenatore e noi siamo fieri e contenti di averlo con noi. Il Salisburgo è una squadra giovane, molto dinamica e d’esperienza. Chiaro che è un avversario non facile ma io sono ottimista. Anche fosse una partita di emozioni e adrenalina ma risulta essere vincente noi la accettiamo lo stesso».