Lautaro Martinez: Â«Il mio gol? Conta vincere! Rinnovo? Stiamo lavorandoÂ»

Lautaro Martinez: «Il mio gol? Conta vincere! Rinnovo? Stiamo lavorando»

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Torino-Inter, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 1-2. Di seguito le sue dichiarazioni

GOL VITTORIA – Lautaro Martinez parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Torino-Inter: «Quanto pesa il mio gol? Tanto, perché era una partita difficile, sappiamo che il Torino ha bisogno di punti, noi dovevamo venire qui per fare punti e continuare a stare in testa. Abbiamo raggiunto i 3 punti e siamo contenti. Noi facciamo allenamento ogni giorno per fare bene le cose, abbiamo preparato la partita in un modo diverso, oggi invece è stata un’altra partita e lì hai bisogno di qualità, testa e gioco: stiamo crescendo anche in quello. Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta di giocare per obiettivi importanti. Io voglio arrivare al nostro obiettivo che è vincere, poi chi segna viene dopo. E’ importante segnare perché sono un attaccante, sono felice anche per la mia famiglia e questo gol è per loro. Quanto manca al mio rinnovo? Stiamo lavorando, l’Inter è in difficoltà e noi dobbiamo continuare a lavora. Poi tutto quello che è extra campo verrà dopo, io sono tranquillo».