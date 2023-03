Inzaghi: «Sul gol mancano immagini? Ne ho viste 9, col VAR no!»

Conferenza per Inzaghi dopo l’ennesima delusione di una stagione che – al di là delle sue autocelebrazioni – non può certo dirsi sufficiente. Dopo Inter-Juventus l’allenatore si è espresso in sala stampa e si è scagliato contro l’arbitraggio.



CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Juventus.

Si è visto tanto nervosismo.

Sono stati anche bravi i ragazzi nel secondo tempo. Chiaramente a fine primo tempo hanno visto quello che è successo: è inaccettabile. Nervosismo ed espulsioni chiaramente non devono accadere, ma i ragazzi sono riusciti a mantenere la calma e cercare di pareggiare una partita viziata da quello che è successo. Dopo Monza avevo detto che non ne avrei mai parlato, con il VAR è una mancanza di rispetto. Poi quando sento che non ci sono immagini è un’altra mancanza di rispetto: io l’ho vista da nove immagini. Hanno impegnato quattro minuti per capire cosa fare, bisognava vedere cos’era successo. Chiaramente è un gol irregolare che ci penalizza, in una partita delicata per la nostra classifica. Subire un gol così è inaccettabile.

Brozovic si è pestato i piedi con Calhanoglu?

Hanno fatto la partita che dovevano fare. Uno veniva perché lo marcavano a uomo, doveva portare via Soulé e Calhanoglu far giocare il pallone. Dovevo fare dei cambi, Barella sta stringendo i denti convivendo da tanto con un problema e ha saltato solo la partita di Cremona per squalifica. Oltretutto era ammonito e nervoso per quello che aveva visto a fine primo tempo, ci stava. Per questo ho fatto il cambio a metà campo.

Avete parlato con l’arbitro?

No. Era talmente chiaro che non mi è sembrato neanche giusto chiedere. Poi alla fine c’erano gli animi concitati, è talmente limpido e lampante. Ci dispiace molto, chiediamo rispetto perché quest’anno sono successe due cose nel giro di due mesi e mezzo gravissime.

Inzaghi, è una mancanza di rispetto anche quello che ha detto Allegri sull’accettare gli errori?

Non commento quello che dicono gli altri. Commento sui fatti che ho visto: ai tempi del VAR subire un gol così è inaccettabile.

La sosta può essere un dato positivo per l’Inter?

Assolutamente sì, soprattutto anche per recuperare tanti giocatori. Qualche problemino ce l’ha avuto Dimarco che ha chiesto il cambio, Barella è due mesi che sta stringendo i denti quotidianamente perché anche lui convive con un problema. Con tutte le partite che andremo a fare ho bisogno di tutti, aspettiamo Bastoni, Skriniar e Gosens con grande ottimismo per la ripresa.

Inzaghi, cosa dovrà fare per evitare che queste sensazioni negative di stasera si trascinino?

Non devono trascinarsi. Le sensazioni negative sono come quando perdi la partita di Bologna, che hai fatto una partita che non dovevi fare e hai perso dove dovevi fare altro risultato. La partita di stasera sono venuto qui a commentarla per rispetto nei vostri confronti, ma parlare di calcio e moduli dopo quello che ho visto a fine primo tempo mi è difficile. Mi è stato difficile parlare anche con la squadra, abbiamo cercato di porre rimedio. Nonostante un gol inaccettabile la squadra ci ha provato, ci complica la corsa Champions League dove una squadra sta volando e le altre hanno problemi. Sarà una lotta fino alla fine.