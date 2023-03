Inzaghi: «Gol irregolare, episodio gravissimo! Ha indirizzato la gara»

Inzaghi deve commentare l’ennesima sconfitta, la terza nelle ultime quattro giornate di Serie A. Dopo lo 0-1 contro la Juventus lo ha fatto su Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi prova a giustificare lo 0-1 di Inter-Juventus: «Abbiamo preso chiaramente un gol irregolare che ha indirizzato la gara. È un episodio gravissimo, per me è inaccettabile. Chiaramente non era facile, perché difendevano bassi con tanti uomini, però nonostante quello che è successo nel primo tempo nel secondo a parere mio la squadra ha creato. Potevamo pareggiare una partita, che purtroppo è vissuta su episodi che chiaramente hanno indirizzato la gara dalla parte della Juventus. Per quello che si è visto in campo probabilmente non rispecchia il risultato. Qualcosina abbiamo sbagliato tecnicamente, ma anche la Juventus ha fatto qualche errore. Venivamo da un ciclo di partite importanti, tanti giocatori assenti e qualcuno come Federico Dimarco è dovuto uscire. Gli episodi in questa partita fanno la differenza, purtroppo quello che è successo è inaccettabile. La sosta? Dovremo cercare di lavorare con quelli che rimarranno, chiaramente trovare condizione e recuperare gli infortunati. Adesso venivamo da un ciclo, ce ne sarà un altro importante e lungo e ci dovremo far trovare pronti».