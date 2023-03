Darmian: «Mano Rabiot? Le immagini si commentano da sole, evidente!»

Darmian ha parlato a Inter TV al termine del derby d’Italia di stasera contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni a margine dell’ennesima partita contestata coi bianconeri, dove ha collezionato le cento presenze in nerazzurro.



CENTENARIO CON DISPIACERE – Matteo Darmian giudica quanto successo in Inter-Juventus: «Il gol subito? Penso che sia evidente, che non debba commentare niente. Si commentano da sole le immagini, purtroppo è un episodio che ha condizionato la partita. Però sicuramente anche noi abbiamo le nostre responsabilità, perché potevamo sicuramente fare meglio. Torniamo a casa con una sconfitta, adesso dobbiamo lavorare durante la sosta per farci trovare pronti alla ripresa del campionato. Sensazioni in diretta? Sì e no. Quando ha fatto Filip Kostic ho alzato il braccio perché mi sembrava che l’avesse toccata di mano ma non avevo certezze: ci ho provato. Cos’è mancato stasera? Non lo so. Sicuramente è stata una partita non bellissima sotto l’aspetto tecnico, è stata più una lotta sulle seconde palle e purtroppo non siamo riusciti quantomeno a pareggiare che magari era il risultato più giusto visto come sono andate le cose stasera. La convocazione in Nazionale? Sono molto contento, mi ripaga per gli sforzi e l’impegno che ci metto durante la settimana e le partite. Per me è motivo d’orgoglio tornare e vestire la maglia azzurra, che è sempre bello e sempre un sogno per chi gioca ad alti livelli».