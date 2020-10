Inzaghi: “Inter fortissima, abbiamo retto il confronto. Noi poche rotazioni”

Condividi questo articolo

Simone Inzaghi Lazio

Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di “Lazio Style Channel” al termine di Lazio-Inter, sfida che si è chiusa sul risultato di 1-1. Il tecnico biancoceleste commenta la prova dei suoi e gli episodi che hanno caratterizzato il match

SODDISFATTO – Simone Inzaghi è soddisfatto al termine di Lazio-Inter: «I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto una prova di carattere ed orgoglio contro una squadra fortissima. Abbiamo retto il confronto, nonostante i tre infortuni, e creato tanto. La squadra ha dato tutto, non era facile affrontare Atalanta ed Inter in pochi giorni con poche rotazioni. Mi dispiace molto per l’espulsione di Immobile, ci mancherà a Genova e ci è mancato nell’ultima mezz’ora di questa contro i nerazzurri. Sicuramente avremmo potuto segnare di più, ma i ragazzi sono stati bravi. Ora con la pausa cercheremo di far inserire al meglio i nuovi».