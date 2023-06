Inzaghi: «Con questo spirito ci arriveremo un’altra volta in finale!»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Le sue parole dopo la sconfitta per 0-1

ORGOGLIO − Simone Inzaghi dopo il KO: «Abbiamo fatto una grande gara, dobbiamo essere orgogliosi. Non dobbiamo cercare sé e ma, meritavamo di più. Ho abbracciato i ragazzi uno per uno e orgoglioso anche per i tifosi che meritavano altro risultato. Gli ultimi 25′ li avete visti tutti, sembrava che palla non volesse entrare. Traverse, salvataggi sulla linea, tacchi, compagne che salvano sulla linea, ma rendiamo onore a questi ragazzi perché abbiamo giocato contro il Manchester City con le nostre armi. Rinnovo? Adesso bisogna far passare qualche giorno, ma con la società c’è grande sintonia. Ora ci parleremo e organizzeremo il futuro, ma orgoglioso dei miei ragazzi e dei nostri tifosi. Ma il calcio è questo, onore al Manchester City. Con questo spirito, con questa organizzazione e cattiveria ci sarà un’altra volta che ci arriveremo. Mi viene difficile parlare di qualche giocatore che probabilmente ha parlato al di sotto, i miei giocatori non li cambio con nessuno al mondo. Stasera lo hanno dimostrato. Finale persa? Sensazione strana, bisogna però abituarsi. Non parlo solitamente a fine gara, ma aspetto sempre 24-48 ore, ma gli ho detto di essere fieri per quello che hanno fatto vedere. Io attaccato? Anche i miei ragazzi, le partite perse ci hanno portato qui e a vincere 4 trofei in 20 mesi.».