Guardiola: «Oggi potevamo perdere! Complimenti all’Inter»

Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Manchester City in finale di Champions League

FELICITA’ – Queste le parole di Guardiola: «Mi sento bene. Sono contento, adesso dobbiamo processarlo un pò. Potevamo pareggiare, andare al supplementare, andare 2-0. Una competizione con la moneta. O sei più forte o non è il caso come contro una squadra come l’Inter: oggi potevamo perdere, abbiamo fatto una cosa unica, il Triplete. Portare questa squadra da 10 anni dove si merita, felicissimo. L’idea è la stessa, mi adatto ai giocatori. Oggi abbiamo fatto fatica, Calhanoglu saltava Rodri. Pensavamo che Brozovic saltava su Rodri e non lo trovavamo. Complimenti all’Inter, lo sapevo prima, non ha fatto quello che ha fatto per caso. Sono una squadra sensazionale, immagino cosa sentono. Sono la seconda squadra più forte d’Europa, mica poco. Fisicamente fortissime, il calcio italiano è sempre il calcio italiano. Il problema è che devi viaggiare, abbiamo la tendenza di parlare male di quello che siamo. Ogni paese ha la sua particolarità, io vedo cose nell’Inter, nel Napoli, il Milan di Pioli lo scorso anno e dici “sono bravi” non è palla dietro. E la sensazione che ho adesso, è come quando giochi contro le squadre di Conte. Difficilissimo da fermarlo. Per questo do tanto merito a quello che abbiamo fatto».