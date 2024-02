Giuntoli: «Inter-Juventus sfida scudetto? Noi un solo tormentone»

Giuntoli è stato intercettato a San Siro dove alle ore 20.45 andrà in scena l’attesissima Inter-Juventus, partita della ventitreesima giornata di Serie A che mette di fronte la prima e la seconda in classifica. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

QUARTO POSTO – Cristiano Giuntoli ha parlato così prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus: «Questa Inter-Juventus intanto è un premio perché il lavoro svolto dai ragazzi e dal mister è straordinario, quindi meritano una partita del genere. Poi perché no è anche un’opportunità per non perdere punti dalla quinta. Io sarà anche monotono, ma noi abbiamo questo tormentone del quarto posto e finche non lo abbiamo raggiunto insistiamo su questa linea. Non mi aspettavo di fare così bene subito sul campo, l’obiettivo è quello di tornare in equilibrio economico, finanziario e tecnico. Se i ragazzi fanno bene aumenta il patrimonio, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra guardando al futuro con ottimismo. Djalò e Alcaraz? Non avevamo particolari esigenze, la squadra sta facendo bene ma abbiamo colto delle opportunità di due ragazzi che hanno grande futuro. Sono appena arrivati, non abbiamo tutta questa fretta: li aspettiamo e sappiamo che hanno il futuro dalla loro. Sfida scudetto? Inter-Juventus è una grande partita a prescindere, stasera comunque non si decide nulla perché mancano tantissimi punti. Importante vincere e fare bene contro l’Inter, poi manca talmente tanto alla fine che non possiamo fare calcoli».