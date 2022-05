Dimarco: «Tutte le partite sono complicate. All’Inter mi sento a casa»

Federico Dimarco nel prepartita di Cagliari-Inter ha parlato su Inter Tv dell’imminente match di campionato. Il difensore non vuole sottovalutare nessuna partita

OGNI GARA COMPLICATA − Dimarco sicuro della difficoltà delle ultime gare dell’Inter: «Arrivati a questo punto qua, tutte le partite sono difficili. Come lo è stata la finale di Coppa Italia, come sarà oggi e alla prossima con la Sampdoria. Qua sono cresciuto, mi sento a casa. Speriamo di concludere bene l’annata. Tifosi? Contentissimo che ci seguano sia in casa che in trasferta spero che ci saranno anche nei prossimi anni».