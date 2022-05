Cagliari-Inter: le formazioni ufficiali! Inzaghi conferma due pedine inattese

Cagliari-Inter, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 37ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la diciottesima del girone di ritorno nonché la penultima stagionale. Sfida in scena presso lo Stadio “Unipol Domus – Sardegna Arena” di Cagliari a partire dalle ore 20:45. Alla fine Inzaghi sceglie ancora Darmian largo a destra e Dzeko in attacco, Dumfries e Correa iniziano dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter in Serie A

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 12 Bellanova, 23 Ceppitelli, 15 Altare, 22 Lykogiannis; 8 Marin, 27 Grassi, 29 Dalbert; 6 Rog; 10 Joao Pedro (C), 30 Pavoletti.

A disposizione: 1 Aresti; 4 Baselli, 9 Keita Baldé, 14 Deiola, 16 Strootman, 18 Nandez, 20 Pereiro, 21 Luvumbo, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 44 Carboni, 66 Lovato.

Allenatore: Alessandro Agostini

Cagliari-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Segui Cagliari-Inter di Serie A su Inter-News.it, attraverso l’app (scaricala gratuitamente!) e tutti i canali social (seguici ovunque!). Il LIVE della partita su Inter-News.it inizierà alle ore 20:15, con la diretta testuale del Direttore Responsabile, Riccardo Spignesi, inviato a Cagliari.