De Rossi: «Lukaku? Sereno come gli altri. Inter forte ma tutto è aperto!»

L’Inter torna in campo per un altro attesissimo scontro diretto: questa volta tocca alla Roma. Di seguito il pensiero di De Rossi sul big match dell’Olimpico.

EMOZIONI E SCELTE – Cresce l’attese per Roma-Inter. Pochi minuti prima della sfida Daniele De Rossi dichiara su Dazn: «Cosa provo? È emozionante, come lo era l’esordio, la seconda in casa e la prima trasferta. Una bella esplosione di emozioni e sentimenti forti ma sono molto concentrato su quello che devo fare. il tempo libero per pensare a quella che è l’atmosfera non ce l’ho quindi sono molto sereno. Llorente poteva giocare. Lui e Huijsen sono entrambi importanti per noi. Llorente era uscito prima contro il Cagliari perché aveva un problemino. Gli ultimi due giorni si è allenato, poi usciva, poi entrava. Lo abbiamo centellinato e visto che nella prossima partita di Europa League ho Huijsen fuori dalla lista UEFA ho preferito far giocare lui, così siamo sicuri di non rischiare di andare a Rotterdam con un centrale solo. Ma ho grande fiducia di un giocatore come Huijsen, molto giovane ma già esperto. Grande personalità, piede e centimetri che ci potranno aiutare quindi sono contento che giocherà lui. Lukaku? Ho visto un giocatore, come tutti i suoi compagni, quindi tranquilli. Sono sereni, sarà una partita di calcio come tutte, contro una squadra molto forte. Quando parlo di conoscenza parlo di cercare di riconoscere che hanno grandi doti e punti di forza, con qualche difetto come tutte le squadre del mondo. Nella mia vita ho giocato contro squadre molto forti e ho vinto e ho giocato contro squadre molto scarse e ho perso quindi tutto può succedere. Il risultato è aperto. Sappiamo che sono una grande squadra e speriamo che a fine partita che loro sappiano che lo siamo anche noi».