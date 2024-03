Darmian: «Inter determinata! Vittoria che aiuta per l’Atletico Madrid!»

Decima vittoria consecutiva per l’Inter, che batte anche un complicatissimo Bologna. Al termine del match parla su Dazn Matteo Darmian, con un riferimento alla sfida di prossima settimana contro l’Atletico Madrid.

VITTORIA IMPORTANTE – Matteo Darmian al termine di Bologna-Inter dichiara: «Quella di oggi è una vittoria importantissima per il nostro percorso. Era difficile perché il Bologna è una grande squadra, lo sta dimostrando quest’anno. È in forma, veniva da vittorie consecutive. Ma eravamo determinati e avevamo la giusta voglia e il giusto spirito. Lo abbiamo dimostrato dal 1′ per portare a casa una vittoria fondamentale che ci aiuta a preparare una partita tanto importante come quella di mercoledì. Ci sentiamo bene fisicamente e mentalmente, lo stiamo dimostrando. stiamo bene insieme e dobbiamo continuare così a spingere fino alla fine dell’anno per portare a casa i nostri obiettivi».

MOBILITÀ – Matteo Darmian continua parlando del gioco di Simone Inzaghi: «Sappiamo che la mobilità è molto importante nel calcio di oggi e cerchiamo di portare in campo ciò che proviamo durante la settimana. Sappiamo che ci dobbiamo muovere. Non conta tanto chi c’è in attacco o in varie posizioni del campo, dobbiamo essere bravi ad occuparle. Ci sono momenti in cui le scambiamo e vediamo gol come quello di oggi. Dove il terzo di sinistra mette una gran palla per il terzo di destra che conclude. Bisseck mi è passato davanti? Sì, io mi sono ritrovato al centro dell’area e ho cercato di fare un movimento sul primo palo. Onestamente non sapevo ci fosse lui sul secondo, ma ha fatto un grande movimento che ci ha permesso di sbloccare e vincere la partita».

EMOZIONI E RISPETTO – Matteo Darmian termina con un occhio alla sfida contro l’Atletico Madrid: «La cena di Inzaghi? Non l’ha detto, aspettiamo. Se si lascia andare alle emozioni? Quando si vince il mister è sempre contento. Ma come ha detto le scorse settimane c’è ancora tanto da lavorare e gli ultimi mesi sono quelli più importanti. dobbiamo andare avanti su questa strada e continuare a lavorare perché c’è sempre spazio per migliorare. Cosa temo dell’Atletico Madrid? Dobbiamo rispettare tutto perché sappiamo che sono una squadra forte, al di là del momento che stanno attraversando. Non sapevo avessero perso stasera ma mercoledì non conterà nulla, solo la partita di quel giorno. Dobbiamo avere grande rispetto di tutto, dei campioni che hanno in squadra e dell’ambiente che sarà caldissimo. Dovremo fare una partita importante per portare a casa il turno».