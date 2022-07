Casciato: «Fare gol all’Inter? Indimenticabile! Il Lugano sta bene»

Casciato ha segnato l’ultimo gol di Lugano-Inter, quello della formazione ticinese. L’autore dell’1-4, alla RSI, non ha nascosto la gioia per essere andato a bersaglio, nonostante si sia trattato solo del punto della bandiera.

ININFLUENTE MA NON PER LUI – Per Alessandro Casciato il gol in Lugano-Inter vale più del risultato di 1-4: «Chiaro, indimenticabile. Segnare contro l’Inter è bellissimo, ho buoni sentimenti dopo la partita. Credo che stiamo bene, anche i nuovi si sono inseriti benissimo e lo stanno facendo vedere in allenamento. Penso che siamo pronti. Fisicamente mi sento benissimo, sono arrivato dopo il COVID-19 e ho ritrovato la preparazione. Mi sento bene fisicamente, questa preparazione era dura però mi sento pronto e sto bene».