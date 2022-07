Che lotta per Pinamonti! È asta a tre. Atalanta ora convince meno − SI

Per Pinamonti si accede la lotta con ben tre squadre in pressing sul centravanti dell’Inter. Oltre all’Atalanta e al Monza si è aggiunta ufficialmente un’altra squadra. Ora Dea meno favorita

ASTA − Andrea Pinamonti è in uscita dall’Inter. Sul giocatore, oltre al Monza e all’Atalanta, si è inserito da poco anche il Sassuolo. I nero-verdi, come riporta Alfredo Pedulla su Sportitalia mercato, pensano al classe 1999 per sostituire Gianluca Scamacca. Il Monza però è molto forte su Pinamonti; mentre l’Atalanta adesso sembra un po’ più defilata. Il giocatore, infatti, ci starebbe pensando su poiché non è convinto della concorrenza Luis Muriel e Duvan Zapata. Chi offre di più all’Inter lo prenderà.