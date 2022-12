Brazao: «Mi sento recuperato! Handanovic e altri due mi hanno aiutato»

Brazao è intervenuto dopo il fischio finale di Betis-Inter, terzultima amichevole invernale per i nerazzurri prima della ripresa della Serie A fissata il 4 gennaio contro il Napoli. La sua analisi post partita a Inter TV

IN RIPRESA – Brazao parla così dopo Betis-Inter: «Sono molto felice, ringrazio Dio. Ho passato un momento duro della mia carriera per due interventi brutti e due anni di stop, ma ora sono felice di tornare e giocare con la Prima Squadra. Mi sento recuperato, buone sensazioni anche di squadra. Tutto quello fatto è un buon lavoro, sono felice di tornare in campo. Handanovic? Mi ha dato tantissimi consigli, anche Cordaz e Onana. Tutti i mister. Li ringrazio perché mi hanno aiutato tanto tutti i giorni per farmi sentire meglio».