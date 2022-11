Acerbi: «Vogliamo finire nel migliore dei modi! Non ci manca nulla»

Acerbi ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Atalanta-Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

ANALISI – Queste le parole di Francesco Acerbi: «Manca una vittoria, in casa stiamo facendo molto bene, fuori abbiamo un po’ di difficoltà. Dobbiamo avere più continuità, non abbiamo mai vinto con una squadra di livello. Oggi abbiamo la possibilità di finire nel migliore dei modi. Alla squadra non manca nulla, un piccolo di concretezza. Tante partite le hai in mano, poi ti sfuggono, Serve più mentalità e cattiveria».