De Grandis: «Inter, senza Brozovic perdi qualcosa! Fa meglio un compito»

L’Inter affronta l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato prima della mega sosta per i Mondiali in Qatar. Secondo De Grandis ci sono ancora troppi punti interrogativi per la squadra di Inzaghi. Poi un commento su Brozovic, che oggi parte ancora dalla panchina (vedi formazioni ufficiali)

ROTTA DA INVERTIRE – L’Inter e l’Atalanta si sfidano nell’ultimo turno di campionato del 2022. Secondo Stefano De Grandis, la squadra di Simone Inzaghi è ancora un’incognita: «Ultimo giorno di scuola, diciamo che è finito il primo quadrimestre e c’è da fare i compiti a casa. Oggi si capisce con che grado di preparazione arrivi e che compiti a casa devi fare. L’Inter invertirà la rotta? Perché l’Inter in trasferta ha avuto problemi, in trasferta ha preso 16 gol e gioca contro una delle prime sei. Quindi per l’Inter è una prova come lo è per l’Atalanta di Gasperini e si capisce dalla pressione che avverte Gasperini».

MENO INCONTRISTA – De Grandis dice la sua anche sull’esclusione di Marcelo Brozovic: «Scelte di Inzaghi? Io credo che alla lunga Brozovic sarà titolare, è solo un discorso di attesa delle migliori condizioni. Io penso che qualcosa perdi comunque, nonostante Calhanoglu sia stata una grande intuizione. Perché hai qualcuno che contrasta di meno, per esempio l’Inter prende troppi gol perché un’incontrista vero non c’è. Brozovic non lo è ma quel tipo di lavoro lo fa un pochino meglio».