Inzaghi: «Sappiamo di dover far meglio! Brozovic? Ecco perché non dal 1’»

Inzaghi è stato intercettato al “Gewiss Stadium” prima dell’inizio di Atalanta-Inter, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A in programma alle 12.30. La sua analisi pre-partita affidata a Sky Sport

FARE MEGLIO – Simone Inzaghi è intervenuto così prima di Atalanta-Inter: «Sappiamo che in campionato dobbiamo migliorare il nostro percorso, soprattutto negli scontri diretti. Oggi troviamo un avversario tosto che viene da due sconfitte e sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi. Classifica? Penso che tutte quante guardiamo le altre, siamo tutte lì in due/tre punti. Il Napoli sta facendo qualcosa di incredibile per vittorie e punti, anche negli altri campionati grandissime squadre non stanno tenendo questo passo. Le altre, compresa l’Inter, hanno avuto dei tentennamenti ma c’è ancora spazio e tempo».

PRUDENZA – Inzaghi spiega poi la scelta di non puntare ancora su Marcelo Brozovic dal 1′: «Brozovic-Calhanoglu? Ha fatto bene Calhanoglu, ha fatto quello che doveva fare in un momento complicato per noi. Adesso Brozovic sta meglio, oggi ho pensato se schierarlo dal 1′ però abbiamo visto che bisogna rientrare per gradi. Così sarà anche per lui, oggi giocherà un po’ di partita, poi andrà al Mondiale e quando tornerà ricomincerà a giocare».