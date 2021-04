Inter, col Verona cambi per rifiatare? Le opzioni sono di nuovo due

L’Inter giocherà domenica alle 15 col Verona. Complice il turno infrasettimanale Conte ha iniziato a preparare la partita solo oggi, e viste alcune situazioni non si escludono cambi.

CHI GIOCA? – Fra Napoli-Inter e Spezia-Inter c’è stato solo un cambio di formazione da parte di Antonio Conte: Ivan Perisic al posto di Matteo Darmian. Una scelta poi rivelatasi utile, visto che il croato (alla duecentesima presenza in nerazzurro) è andato in gol al 39’ per fissare l’1-1. L’ex Bayern Monaco però è appena tornato da un affaticamento muscolare, quindi non si esclude un nuovo cambio. In questo caso Darmian è un nome sempre valido, con Ashley Young che sembra essere tornato la terza opzione.

TURNOVER DIFFICILE – Con otto punti che mancano per l’aritmetica si può escludere una cosa: che Conte ribalti la squadra. L’ossatura è ormai la stessa, semmai dovranno essere bravi i giocatori a chiudere quanto prima il discorso per poter riposare. Fra questi Romelu Lukaku, apparso piuttosto impreciso nelle ultime gare a livello realizzativo (soprattutto ieri). La presenza del belga domenica in Inter-Verona non è in discussione, quella del suo partner sì. Lautaro Martinez non ha segnato ventiquattro ore fa ma sembra in un buon momento, questo potrebbe dargli un vantaggio nel duello con Alexis Sanchez.