Inter-Napoli, Gattuso ha due ruoli certi in formazione. Tre rientri

Photo 199945887

Inter-Napoli si giocherà domani alle ore 20.45. Per il turno infrasettimanale Gattuso dovrebbe proseguire con quanto fatto vedere in queste ultime settimane, almeno a livello di formazione. Sicuri alcuni cambi, tre rientri rispetto a domenica.

LE MODIFICHE – Per Inter-Napoli la formazione di Gennaro Gattuso sembra piuttosto definita in difesa e in attacco. Di punta, con Victor Osimhen ancora fuori per l’infortunio alla spalla, Dries Mertens è largamente favorito su Andrea Petagna, autore del gol partita da subentrato con la Sampdoria domenica. L’altro marcatore di due giorni fa, Hirving Lozano, stavolta partirà dal 1′: gli fa spazio l’ex Matteo Politano. A sinistra, ovviamente, confermato Lorenzo Insigne che è uno dei più in forma dei partenopei. Dietro, invece, sarà il pacchetto arretrato titolare: Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra e Mario Rui sull’out mancino, Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas coppia centrale.

DOVE CAMBIA PER INTER-NAPOLI? – Al solito fra i dubbi di Gattuso c’è il portiere. David Ospina era in panchina domenica, potrebbe prendere nuovamente il posto di Alex Meret: entrambi hanno cinque presenze a testa in questa Serie A. Poi il centrocampo, dove Tiémoué Bakayoko dovrebbe essere l’unico sicuro di una maglia da titolare, nonostante Diego Demme di recente abbia dato buone prestazioni. Questo anche perché il francese ha riposato un’ora nella precedente sfida di campionato. Come interni Fabian Ruiz e Piotr Zielinski dovrebbero essere confermati, anche se Elif Elmas sta facendo bene e può essere un’ulteriore soluzione. Il Napoli in stagione ha vinto sei trasferte su sette, pareggiando per 1-1 in Europa League contro l’AZ Alkmaar. L’unica sconfitta è quella a tavolino con la Juventus, sulla quale fra una settimana ci sarà il nuovo ricorso (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Gattuso per Inter-Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, L. Insigne.