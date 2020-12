Esposito entra ma la SPAL non sfonda: pari col Chievo, qualche rimpianto

Sebastiano Esposito SPAL

Esposito, attaccante classe 2002 dell’Inter in prestito alla SPAL, ha giocato uno spezzone di gara contro il Chievo. È turno infrasettimanale anche in Serie B, con la dodicesima giornata, e allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara finisce 0-0.

FERMATI – La SPAL non riesce a battere il Chievo, fermandosi sullo 0-0. I biancazzurri puntavano sulla partita di oggi per riscattarsi, dopo aver perso 2-0 col Cittadella sabato interrompendo una serie di sette vittorie consecutive. A metà primo tempo calcio di rigore, per fallo di mano di Guillaume Gigliotti. Dal dischetto va Alberto Paloschi, ma Adrian Semper si supera e para. Per i padroni di casa la situazione peggiora al 42′, quando il già ammonito Gabriel Espeto prende il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Sebastiano Esposito parte ancora dalla panchina, per poi entrare al 73′ per Federico Di Francesco: sono tuttavia gli ospiti ad avere un finale migliore, senza che il classe 2002 dell’Inter possa incidere.