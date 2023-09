Inter-Milan, il derby per cercare il primo strappo stagionale

Inter-Milan è il gran derby che fa riprendere la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Al Meazza alle ore 18 sfida fra le due squadre che hanno chiuso le prime tre giornate come uniche a punteggio pieno.

MESSAGGIO DA MANDARE – Inter-Milan è il quinto derby del 2023, già un record di suo: mai era successo che se ne giocassero più di quattro in un anno solare. L’Inter ha vinto i precedenti da gennaio in poi, quattro su quattro senza subire gol. Non è mai riuscita nella sua storia ad arrivare a cinque (il Milan sì, due volte chiudendo a sei), perciò oggi c’è da superare anche i numeri. Vincere ancora una volta la stracittadina vorrebbe dire dare un segnale forte alla Serie A, dopo essere andati alla sosta a punteggio pieno (come i rossoneri) e senza aver subito gol (gli unici). La squadra di Simone Inzaghi ha vinto e convinto, da ora deve cancellare anche la diceria che il calendario fosse facile.

LE CERTEZZE – Squadra che vince non si cambia: Inzaghi ha sempre schierato la stessa squadra nelle prime tre giornate e per Inter-Milan non dovrebbero esserci novità. Questo nonostante Francesco Acerbi sia tornato a regime (e sia rimasto ad allenarsi ad Appiano Gentile durante la sosta). Il difensore centrale è l’unico vero dubbio, con Stefan de Vrij che ha brutti precedenti negli ultimi derby ma ha anche fatto bene in questo avvio di stagione. A centrocampo partirà dalla panchina Davide Frattesi, nonostante la doppietta martedì in Italia-Ucraina. Nel Milan Stefano Pioli recupera quasi tutti gli acciaccati, i problemi li ha in difesa. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Milan: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.