Inter-Milan, Pioli recupera gli acciaccati: tutti in formazione tranne uno

Vigilia del derby, domani alle ore 18, e Pioli vede in risalita le quotazioni dei suoi effettivi per Inter-Milan: la formazione rossonera della stracittadina dovrebbe avere solo un assente per infortunio.

I RIENTRI – Per Inter-Milan anche Stefano Pioli, al momento, non ha pubblicato la lista dei convocati. La certezza è che non ci sarà Fikayo Tomori, squalificato per l’espulsione con la Roma due settimane fa. Per il resto però gli acciaccati stanno recuperando tutti: si era capito già da qualche giorno del rientro di Olivier Giroud, così come era scontato che ce l’avrebbero fatta Mike Maignan e Theo Hernandez (peraltro già impiegati martedì dalla Francia). L’unico assente per problemi fisici è Pierre Kalulu, che ha accusato un fastidio muscolare la scorsa settimana. Pertanto, accanto a Malick Thiaw, l’altro difensore centrale sarà Simon Kjaer. Nessun dubbio nemmeno su Christian Pulisic, pur avendo giocato nella notte italiana fra martedì e mercoledì negli Stati Uniti.

LE CERTEZZE – Il Milan ha – di fatto – una formazione “chiamata” per il derby contro l’Inter. Pioli, in conferenza stampa questo pomeriggio, ha voluto soffermarsi più che altro sulla volontà di riscattare le quattro sconfitte in altrettante stracittadine nel 2023. Ma ci sono pochi dubbi su quale sarà l’undici che schiererà domani alle 18. La difesa sarà completata da Davide Calabria, anche capitano. A centrocampo Rade Krunic vertice centrale, con Ruben Loftus-Cheek interno destro e Tijjani Reijnders mezzala sulla sinistra. In attacco il terzo del tridente, coi già citati Pulisic e Giroud, sarà ovviamente Rafael Leao, reduce dal 9-0 del Portogallo contro il Lussemburgo martedì pur senza segnare. Dalla panchina i nuovi acquisti Samuel Chukwueze, Luka Jovic e Noah Okafor, che speravano in una maglia da titolare. Questa la probabile formazione di Pioli per il derby Inter-Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao.