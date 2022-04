Inter-Milan, a San Siro (e ad Appiano Gentile) uno spettatore speciale – CdS

Inter-Milan, oggi a San Siro (e anche ad Appiano Gentile nei prossimi giorni) per la semifinale di ritorno di Coppa Italia atteso in tribuna uno spettatore speciale.

SPETTATORE SPECIALE – Ieri ad Appiano Gentile un centinaio di tifosi ha “assediato” a caccia di foto e autografi i giocatori che uscivano. Da domani in poi possibile che coloro che stazioneranno fuori dalla Pinetina vedano entrare anche Adriano. L’Imperatore, stasera a San Siro, è per qualche giorno in Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

