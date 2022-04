Inter, niente ritiro. In mattinata l’allenamento di rifinitura, poi San Siro – TS

L’Inter – che non si è fermata in ritiro alla Pinetina -, questa mattina si riunirà ad Appiano Gentile per l’allenamento di rifinitura. Poi, come specificato da TuttoSport, la squadra partirà in direzione San Siro.

IL PROGRAMMA – L’Inter ieri si è riunita ad Appiano Gentile anche di pomeriggio, dopo l’allenamento, però, rompete le righe generale con i giocatori che sono tornati nei propri domicili, senza fermarsi in ritiro. L’appuntamento per i nerazzurri è previsto questa mattina, di nuovo ad Appiano Gentile, per l’allenamento di rifinitura. La squadra agli ordini di mister Simone Inzaghi svolgerà un’ultima sgambata al termine della quale il tecnico sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione. Dopodiché tutti sul pullman, direzione stadio, per entrare in atmosfera derby.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati

