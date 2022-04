Inzaghi, scelte scontate in attacco? Non è detto! Sanchez scalpita – CdS

Inzaghi questa mattina ad Appiano Gentile farà le ultime prove tattiche anti-Milan in vista del derby di stasera, quando la squadra si riunirà per sostenere l’ultima seduta. In attacco, secondo il Corriere dello Sport, ci sono meno certezze rispetto gli altri reparti. Edin Dzeko vuole segnare al Milan, mentre Alexis Sanchez scalpita.

IN ATTACCO – Simone Inzaghi ieri ad Appiano Gentile ha mischiato un po’ le carte e non ha fatto capire neppure ai suoi calciatori quello che ha in mente. L’attacco è il reparto con meno certezze in questo momento: Lautaro Martinez con la bella prestazione contro lo Spezia (gol e assist da subentrato), sembra essersi ripreso una maglia da titolare dopo una tribuna per squalifica e una panchina per scelta tecnica. Ma chi al suo fianco? Edin Dzeko da quando indossa la maglia nerazzurra, non ha ancora segnato al Milan e gli stimoli non gli mancano. Anche vero, però, che il bosniaco dopo aver riposato contro il Liverpool in Champions League, ha giocato da titolare le successive cinque gare di campionato. Comunque da non scartare le soluzioni legate a Joaquin Correa, che non segna da fine ottobre, e Alexis Sanchez tornato al gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

