Inter-Lazio, formazioni ufficiali: Inzaghi punta forte sugli ex recenti

Inter-Lazio tra poco in campo per la partita della 32ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 12:30 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, dove Inzaghi va alla ricerca dell’aggancio al quarto posto con l’ex Correa titolare in attacco. Stessa sorte per Acerbi in difesa con D’Ambrosio (capitano!) a completare il terzetto italiano e non de Vrij. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lazio in Serie A

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio ©, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Lazio, formazioni ufficiali in Serie A

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 77 Marusic, 15 Casale, 13 A. Romagnoli, 23 Hysaj; 21 S. Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile ©, 20 Zaccagni.

A disposizione: 1 Maximiano, 31 Adamonis; 3 Luca Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 6 Marcos Antonio, 9 Pedro, 11 Cancellieri, 18 Romero, 26 S. Radu, 29 Lazzari, 34 Gila, 50 Bertini, 88 Basic.

Allenatore: Maurizio Sarri

Segui le partite dell’Inter su Inter-News.it

