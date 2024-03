Inter-Empoli, scelta presa su Acerbi! Oggi non tutti i rientri – Sky

La sosta per le nazionali è finita: finalmente! Dopo l’ultimo gol, quello di Lautaro Martinez in Argentina-Costa Rica, si può voltare pagina e pensare a Inter-Empoli. Dove, avverte Paventi su Sky Sport 24, Inzaghi ha già deciso cosa fare con Acerbi.

CHI GIOCA? – Inter-Empoli si giocherà lunedì alle 20.45 e iniziano le prime notizie, fra cui l’arbitro. Ma è anche finita la sosta, con il gol di Lautaro Martinez in Argentina-Costa Rica. Dal campo, Andrea Paventi aggiorna in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24: «Oggi non rientreranno tutti quelli che poteva essere presumibile rivedere. Simone Inzaghi ha dato mezza giornata in più agli Azzurri, oggi vedremo alcuni come Tajon Buchanan e Kristjan Asllani. Su Yann Sommer una piccola speranza viene mantenuta di poterlo vedere in campo lunedì contro l’Empoli: bisogna vedere come va il suo problemino alla caviglia e come migliorerà nei prossimi giorni, soprattutto nel weekend. Stefan de Vrij salterà sicuramente la partita contro l’Empoli, proverà a recuperare per quella con l’Udinese e qualora non ce la facesse tutto sarà rimandato alla domenica successiva contro il Cagliari. Francesco Acerbi sarà sicuramente titolare, un modo anche per voltare pagina e concentrarsi su Inter-Empoli, altra tappa di avvicinamento all’obiettivo finale che è quello dello scudetto».