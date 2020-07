Inter-Brescia: Brozovic verso la panchina, Conte non prende rischi – Sky

Inter-Brescia di questa sera potrebbe vedere il ritorno di Marcelo Brozovic nel centrocampo nerazzurro. Il centrocampista croato potrebbe andare in panchina, Antonio Conte non vuole prendere rischi

L’Inter torna in campo questa sera al Giuseppe Meazza. Ospite dei nerazzurri sarà un Brescia a caccia di punti salvezza, mentre i nerazzurri vogliono vincere una partita sulla carta ampiamente alla portata per dare continuità alla vittoria di Parma e provare a restare aggrappati al treno scudetto dopo le vittorie di ieri di Juventus e Lazio. Secondo “Sky Sport” tra le fila nerazzurra potrebbe tornare Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha saltato le ultime partite per infortunio, questa sera potrebbe accomodarsi in panchina. Non è scontato un suo impiego, Antonio Conte non vuole correre rischi con un giocatore fondamentale per la sua Inter.