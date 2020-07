Kharja: “Hakimi fantastico per Conte, l’Inter potrÃ  vincere il titolo”

Kharja: “Hakimi fantastico per Conte, l’Inter potrà vincere il titolo”

Kharja, ex centrocampista dell’Inter, ha concesso un’intervista in cui ha parlato del suo connazionale Hakimi, che ieri ha firmato il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi cinque anni

CON HAKIMI INTER DA SCUDETTO – Kharja sostiene che con l’ormai ex Real Madrid i nerazzurri siano sulla strada giusta per costruire una squadra in grado di vincere lo scudetto: «Hakimi è stato il giocatore rivelazione di quest’anno. L’Inter ha battuto concorrenza di grandi squadre e forse avrebbe fatto comodo anche al Real Madrid. Per il modulo di Conte è fantastico. Ha doti atletiche impressionanti, una corsa incredibile. Caratteristiche che fanno la differenza e quando parte non lo prendi più. L’Inter ha l’organico per vincere lo scudetto, con Hakimi il prossimo anno può vincere il campionato».

fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo