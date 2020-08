Inter-Bayer Leverkusen, sorpresa a destra? 1 o 0 novità per Conte – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Bayer Leverkusen potrebbe ancora vedere la stessa formazione delle ultime due partite, quelle vinte con Atalanta e Getafe. Conte sta però pensando di cambiare qualcosa a destra, dove Andrea Paventi (in collegamento da Dusseldorf per Sky Sport 24) segnala una possibile sorpresa rispetto a quanto si pensava durante la giornata.

NIENTE CAMBI? – Inter-Bayer Leverkusen potrebbe vedere Antonio Conte replicare la stessa formazione iniziale di Atalanta e Genoa. Le indicazioni arrivate durante la rifinitura alla Dusseldorf Arena, per il match dei quarti di finale di Europa League, vanno verso questa sensazione, almeno secondo quanto segnala Andrea Paventi. In difesa Diego Godin avrebbe risorpassato Milan Skriniar, rispetto a quanto si diceva nel pomeriggio, con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. La sorpresa però potrebbe arrivare sulla fascia destra, dove nelle ultime partite dell’Inter c’era sempre Danilo D’Ambrosio titolare. Si pensava a un ballottaggio con Antonio Candreva, invece secondo il giornalista di Sky Sport sarebbe Victor Moses il giocatore indicato per un eventuale cambio. Non ci sono invece novità sul resto della squadra che sfiderà il Bayer Leverkusen, dalla coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez al centrocampo con i tre di mercoledì e Christian Eriksen in panchina. Questa la probabile formazione di Conte per Inter-Bayer Leverkusen secondo Sky Sport: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.